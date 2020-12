Santiago Lara, figlio illegittimo di Maradona, chiede il test del DNA per accertare la parentela

La morte di Maradona ha fatto venire a galla molti misteri nelle ultime settimane, il più recente quello legato a Santiago Lara, la cui madre ebbe una relazione con Maradona e che gli rivelò che lui era il padre prima che lei morisse. Ieri a Barbara D’Urso Live è arrivato direttamente dall’Argentina il figlio illegittimo di Maradona, che ha spiegato: «Siamo in corso di giudizio per il cognome paterno, quello di Maradona, un processo iniziato nel 2004. Sono convinto che mio padre sia Diego Armando»

Lara ha poi spiegato come sua madre fosse una modella e che per cinque anni aveva avuto una relazione con Maradona. La madre, mancata quando Lara aveva solo tre anni, ha lasciato il figlio in custodia al padre adottivo (Lara di cognome). Santiago ha ammesso inoltre che Maradona sapeva che lui era suo figlio e che si è incaricato di tutto da quando è nato e che vorrebbe un test del DNA per accertare la sua discendenza, senza riesumare la salma del padre. Anche perché Diego Armando Junior è stato categorico: “Finché sono vivo la salma di mio padre non si tocca. Se dal DNA prelevato prima della sua morte si saprà che è mio fratello non ho problemi, come non ne ho mai avuti con gli altri”