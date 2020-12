SSC Napoli, il report da Castel Volturno: lavoro atletico e in palestra per chi ha giocato con la Lazio. Terapie per Llorente

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, il Napoli ha iniziato subito a preparare la sfida contro il Torino al Traning Center di Castel Volturno, che è programmata per mercoledì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri all’Olimpico hanno svolto lavoro atletico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill, partita a campo ridotto e tiri in porta. Llorente ha svolto lavoro in palestra e terapie.