Napoli in ritiro da stasera all’Hotel Britannique: ADL deluso dopo la sconfitta con la Lazio

Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro la Lazio, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione trasferire la squadra in ritiro all’Hotel Britannique. Come scrive la Gazzetta dello Sport, questa scelta è maturata dalla delusione del patron dopo la gara di ieri sera. Oggi il Napoli si allenerà, e subito dopo tutta la squadra si trasferirà in albergo in vista della gara contro il Torino di mercoledì sera. De Laurentiis non vuole perdere altri treni per la vetta della classifica e ha deciso di agire immediatamente per rimettere i suoi in carreggiata.

