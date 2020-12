Moviola Gazzetta, Immobile era da rosso: il Var poteva intervenire ma non ha corretto

La Gazzetta dello Sport di oggi analizza alcuni episodi della partita di ieri tra Lazio e Napoli, in particolare due interventi: uno di Koulibaly e l’altro di Immobile. Il fallo del senegalese, già ammonito per un’entrata su Caicedo, è in ritardo su Milinkovic ma è giusto non dare il secondo giallo. Fallo sì, ma non espulsione, decisione equilibrata. Quello che fa più discutere, invece, è l’entrata scomposta di Ciro Immobile su Bakayoko. Nel fermo immagine del quotidiano si nota come i tacchetti di Immobile siano alti sopra la caviglia del centrocampista, con l’intervento che sembra da rosso. I dubbi, scrive la rosea, rimangono legati al perché non sia stato chiamato il Var.

