SKY – Lozano out contro il Torino: il messicano è apparso molto sofferente a Castel Volturno

Ieri Hirving Lozano è uscito per infortunio contro la Lazio, gli esami strumentali effettuati oggi dal giocatore hanno escluso ogni tipo di lesione per il messicano. Il numero 11 del Napoli ha però comunque subito un forte trauma contusivo alla caviglia sinistra.

Secondi i colleghi di Sky Sport, Hirving Lozano, oggi ha raggiunto il resto della squadra a Castel Volturno. Il messicano è apparso sofferente e sicuramente non partirà da titolare contro il Torino lo stesso vale anche per Koulibaly, per la distrazione del quadricipite sinistro.