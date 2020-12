LIVE – Lorenzo Insigne: “Spero sia l’anno giusto, lavoriamo per i tifosi”

Lorenzo Insigne, ospite d’onore della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario del Napoli per l’anno 2021, ha parlato di vari argomenti. Ecco quanto dichiarato:

“Per me è l’anno buono per il Napoli e la nazionale. Ora penso al Napoli e ai prossimi impegni. Spero che sia l’anno giusto, lavoriamo ogni giorno per dare qualche soddisfazione ai tifosi“.

“Ci sono rimasto male per l’espulsione, ho lasciato la squadra in dieci e un capitano non può farlo. Mi spiace anche aver lasciato la squadra con pochi uomini in attacco. Mercoledì è una partita importante, dobbiamo strappare i tre punti con grande attenzione. Lo meritiamo”.

“Facciamo volentieri questo calendario, possiamo portare un sorriso nelle case dei napoletani”.