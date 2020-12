Glik: “Zielinski fa gola alle migliori squadre europee. Nel caso Milik non ci voglio entrare”

Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri abbiamo fatto una grande partita, abbiamo preso tre punti importanti. Piotr lo conosco da tempo, è un calciatore forte dalle grandi qualità. Farebbe comodo a qualunque squadra. Fa piacere vederlo col la palla ai piedi. Arek Milik non sta vivendo una situazione facile, non vorrei entrare nel merito della cosa perché sono scelte che deve prendere il ragazzo insieme alla società. Per la nostra nazionale è importante, spero che trovino una soluzione per gennaio”.