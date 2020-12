Frenata Llorente-Samp, i blucerchiati valutano alternative

In queste ultime settimane, l’attaccante spagnolo del Napoli Fernando Llorente è stato accostato con insistenza alla Sampdoria, ma nel valzer di attaccanti che ci sarà a gennaio, l’affare con la Samp sembra allontanarsi. Come si legge sul sito Gianlucadimarzio.com, ora i blucerchiati non sembrano voler accelerare le operazioni. Il Napoli è sicuro di volersi liberare del giocatore e la Samp stava già lavorando per portarlo a Genova, con l’idea di un contratto di un anno e mezzo. Ma ora la situazione è di standby, e si valutano anche altre opportunità.

