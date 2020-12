De Nicola: “Koulibaly tornerà a gennaio, per Lozano se non ci sono fratture i tempi saranno brevi”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonzo De Nicola. Ecco quanto evidenziato:

“I ragazzi con cui stavo io li conoscevo bene, questi non li conosco. Le partite le puoi vincere e perdere, a volti giochi male e vinci, giochi bene e perdi. Quando si perde abbiamo la consuetudine di demoralizzare, invece quando si vince si esalta, non è equilibrio da parte nostra, addetti ai lavori e tifosi. Il progetto continua in entrambi i casi, deve farlo la società. Il Napoli ha fatto sempre progetti, la progettualità è al centro di ogni tipo di discorso. Dà un po’ fastidio la mezzora di lontananza tra Napoli e Castel Volturno, che va fatta tutti i giorni e a volte anche due volte al giorno. I nostri ragazzi ci tengono molto alla famiglia, il lavoro è una conseguenza della famiglia”.

“Koulibaly in campo a gennaio? Probabile, se fra dieci giorni sarà rivalutato non sta a significare che sarà in condizione di allenarsi e di giocare. La rivalutazione deve essere fatta per rendersi conto di quanto si possa incrementare il lavoro. Lozano, invece, se non c’è la presenza di fratture penso che si rimetterà presto, non so se addirittura mercoledì“.