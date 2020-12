Riccio: “Non dobbiamo farne un dramma, rimaniamo lucidi e ripartiamo. Gattuso? Ne avrà ancora per un po'”

Al termine del match Lazio-Napoli, il vice allenatore della squadra azzurra Luigi Riccio è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Gattuso sta combattendo con questo problema all’occhio, ne avrà ancora per un po’.

Sulla prestazione del Napoli.

È un passo indietro rispetto alle altre partite, siamo stati noi poco brillanti, poco veloci e molto prevedibili. Abbiamo perso tanti palloni. Non facciamo drammi siamo dispiaciuti, dobbiamo rimanere lucidi sapendo che non siamo questi. Siamo stati molli in tante occasioni.

Come vengono scelti i due centrocampisti centrali? In base all’avversario?

Sì, anche con Demme che ha dato molte risposte. Volevamo farlo rifiatare perchè spende moltissimo. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian e Zielinski, purtroppo siamo arrivati lenti e con fatica. Non siamo stati quelli che dovevamo essere.

Sarebbe troppo facile cercare un alibi ora, ci aspettiamo di più sicuramente. La nostra è una squadra seria. Stasera non siamo riusciti a raggiungere gli standard soliti. Il mister pretenderà di più dalla prossima partita.

Sul primo gol della Lazio.

Il Napoli è arrivato in ritardo, potevamo marcare meglio”.