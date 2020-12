Lazio, Igli Tare: “Abbiamo analizzato gli errori, faremo di tutto per vincere. Caicedo alla Fiorentina? Nulla di vero”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Lazio-Napoli, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Una grande occasione giocare contro il Napoli o è l’avversario peggiore?

È una grande opportunità per portare una vittoria molto utile a casa, anche per lo spirito di questa squadra. In questa settimana abbiamo parlato tanto insieme allo staff tecnico. Abbiamo analizzato anche gli errori fatti fino ad ora, speriamo di ripartire con il piede giusto.

Confronto risolutivo?

Potrei dire anche altro, come gli infortuni ma questo è un alibi in questo momento. Adesso conta solo che la squadra debba tornare a vincere e mostrare lo spirito che abbiamo mostrato in Champions.

Caicedo titolare, c’è la possibilità che vada via a gennaio?

Alla fine della stagione scorsa con il presidente aveva parlato di prendere in considerazione un’offerta dal Qatar. Per questo abbiamo scelto Muriqi come sostutito di Caicedo. Poi ciò non si è concretizzato. Siamo contenti della sua permanenza qui. Alla Fiorentina? Non è vero, non ha messo in discussione la sua permanenza alla Lazio”.