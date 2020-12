Milik ha deciso di restare a Napoli fino a giugno! I motivi dietro la sua scelta

Tra Arek Milik e il Napoli i rapporti si fanno sempre più tesi. Dopo varie destinazioni rifiutate nel mercato estivo, la punta polacca ha preso una decisione drastica. Questa mattina l’agente Pantak e il Napoli si sono incontrati: le due parti hanno discusso per cercare una soluzione gradita al calciatore per gennaio.

Secondo calciomercato.com, l’agente Pantak ha riferito al Napoli che Milik non vuole lasciare il proprio club a gennaio, ma in estate a parametro zero. De Laurentiis non è di certo felice, poiché vorrebbe guadagnare una cifra intorno ai 18 milioni di euro per la cessione dell’attaccante nella prossima finestra di mercato. L’entourage del polacco considera però la cifra elevata, visto che il contratto del proprio assistito scadrà tra soli sei mesi.

La decisione nasce in seguito a delle vecchie pendenze economiche ancora irrisolte. La scelta è stata fatta, il prossimo passo spetterà al Presidente.