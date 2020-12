Lazio-Napoli, pronostici, precedenti e curiosità

LAZIO NAPOLI PRONOSTICO – Domenica sera il Napoli verrà ospitato all’Olimpico dalla Lazio in una gara dal gusto di alta classifica. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo varie difficoltà legate a infortuni e COVID, sta risalendo la china, come dimostrato dal superamento del girone di Champions. Il Napoli di Gattuso è invece acciaccato: sarà costretto ad affrontare i biancocelesti senza Osimhen, assente ormai da tempo per un problema alla spalla, e senza Dries Mertens. Il belga ha riportato un problema alla caviglia nella precedente sfida azzurra a San Siro contro l’Inter. Si aggiunge inoltre la pesante squalifica del capitano Lorenzo Insigne, reo di aver offeso l’arbitro Massa in occasione del calcio di rigore fischiato a favore dei nerazzurri.

LAZIO NAPOLI, I PRECEDENTI

La partita Lazio-Napoli verrà giocata domenica allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. È il match di punta della tredicesima giornata di campionato di Serie A. I due club si sono sfidati tra di loro ben 157 volte, di cui 134 nella massima serie italiana. Sono 50 le vittorie del Napoli in campionato, 46 i pareggi e 38 le sconfitte. Gli azzurri hanno segnato 182 reti, subendone però 156. Mentre in Coppa Italia si sono incontrati 21 volte: in questa competizione il Napoli ha vinto solo 8 partite perdendone 9 e pareggiandone 4. I goal fatti sono 23, mentre 27 i subiti. I due club si sono sfidati anche in Serie B per due volte, ma il Napoli non ha mai vinto: ha perso e pareggiato.

LAZIO NAPOLI PRONOSTICO, SCONTRO TRA TITANI: IMMOBILE-LOZANO

Lazio-Napoli sarà la partita dei titani: con l’assenza di Mertens e Insigne, Immobile si fronteggerà con Lozano, attuale capocannoniere azzurro. Immobile, in 10 partite di campionato, ha messo a segno 7 goal, mentre Lozano, con una partita in più, ne ha segnati 6. Entrambi i calciatori sono i perni indispensabili d’attacco dei propri club, e si trovano in un momento di forma strabiliante. Vogliono segnare il goal vittoria che facci salire la propria squadra in classifica con un netto +3. Il Napoli è attualmente quinto in classifica, la Lazio nona.

