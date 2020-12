UFFICIALE – Gomez, rottura totale con Gasperini: escluso tra i convocati per Atalanta-Roma

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ,ha scelto i 23 calciatori per provare a battere la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo dopo aver conquistato il pari contro la Juventus di Pirlo. Però, tra i convocati non appare il nome del Papu Gomez e infatti la società bergamasca, in condivisione con il tecnico della Dea, ha deciso di non convocare l’argentino per scelta tecnica. Invece, in occasione di tra i 23 calciatori si rivede il nome Josip Ilicic.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata.