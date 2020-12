Una statua di Maradona nei pressi dello stadio: il Comune di Napoli ha avviato l’iter

Un’altra manifestazione d’affetto nei confronti di Maradona da parte del popolo napoletano. Oltre ad aver già denominato lo stadio, il Comune di Napoli è alla ricerca di proposte per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego proprio nei pressi dello “Stadio Diego Armando Maradona”. Questa mattina, infatti, sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso pubblico, sia in italiano che in inglese perché l’ambizione è quella di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo, che resterà online per quarantacinque giorni, fino al prossimo 2 febbraio.

La manifestazione d’interesse è stata promossa dall’Assessore alla Cultura e dall’assessorato allo Sport e saranno proprio loro, insieme a esperti del settore, a valutare i progetti e scegliere quello più idoneo. L’opera sarà finanziata con un crowfunding, tramite un conto corrente messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, al quale possono partecipare tutti i cittadini. Così, la statua resterà per sempre di proprietà del popolo napoletano.