De Grandis: “Il Napoli mi è sempre piaciuto più di tutti. Deve migliorare qualcosa sulla maturità”

Il giornalista Stefano De Grandis, nel corso del programma 23 su Sky Sport, ha parlato del campionato del Napoli. Ecco le sue parole.

“A me il Napoli è sempre piaciuto più di tutti. Ha praticamente due squadre, con Osimhen, Mertens e Petagna nel ruolo di punta e Lozano e Politano a destra. Fino adesso ha fatto 24 punti sul campo senza Osimhen, come se togli Lukaku all’Inter. Toglilo e vedi se l’Inter fa tutti questi punti. Per questo mi impressiona la forza del Napoli.

È chiaro che deve migliorare qualcosa sulla maturità. Un giocatore come Insigne non deve prendere quell’espulsione. Poi si può discutere se l’arbitro poteva far finta di non sentire, ma il giocatore lì sbaglia. E una squadra che punta allo scudetto non può fare questi errori”.