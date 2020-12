Nuovo Dpcm: bar, ristoranti e negozi chiusi nelle feste di Natale

NUOVO DPCM – Il Premier Giuseppe Conte si è pronunciato in conferenza stampa riguardo le misure anti-covid contenute nel nuovo Dpcm che interesserà l’Italia nelle feste di Natale. In questo nuovo decreto legge le restrizioni interesseranno anche bar e ristoranti, che dovranno chiudere nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.

L’Itala diventa zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, mentre passerà a zona arancione il 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Due persone maggiorenni possono, con apposita autocertificazione, raggiungere i propri familiari, escludendo però dal conteggio i minori di quattordici anni. Il coprifuoco resta alle ore 22.

Nei dieci giorni di zona rossa bar, ristoranti e negozi restano chiusi con la possibilità di operare in asporto, mentre in zona arancione potranno riaprire. Nel decreto è però previsto un ristoro per circa 645 milioni di euro a favore dei ristoranti e dei bar che in questo periodo sono costretti a chiudere.