CHAMPIONS LEAGUE AMAZON – Nel corso dell’ultimo periodo, si era più volte parlato dell’avvicinamento di Amazon al mondo del calcio in Italia. Il padrone della logistica a livello mondiale ha finalmente deciso di compiere il grande passo verso il mondo del calcio trasmesso nel Belpaese, in particolare del calcio europeo. Come comunicato ufficialmente dalla società di Jeff Bezos infatti, Amazon ha acquisito la trasmissione in esclusiva in Italia delle migliori 16 partite del mercoledì sera della UEFA Champions League. Oltre a ciò, il colosso statunitense ha ottenuto anche l’esclusiva della trasmissione video della finale di Supercoppa UEFA.

Amazon Champions League, i dettagli

L’annuncio di Amazon è arrivato nella mattinata di oggi, di seguito il comunicato ufficiale:

“Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.

Le partite saranno visibili su Amazon Prime Video, il servizio di streaming della piattaforma creata da Jeff Bezos. I diritti tv acquisiti sono quelli riguardanti il trienni 2021/24. Come Amazon ha tenuto a precisare, il mercoledì sarà sempre visibile sulla piattaforma la partita di almeno una squadra italiana. L’acquisizione triennale riguarda anche i diritti tv esclusivi di trasmissione in diretta della Supercoppa UEFA.

Champions League su Amazon, le italiane

Come detto, nel corso della fase a gironi, Amazon si è garantita la trasmissione di almeno una squadra italiana all’interno delle migliori partite del mercoledì. Per quanto riguarda la fase ad eliminazione diversa, le cose sono abbastanza simili. In caso di qualificazione, è garantita la trasmissione su Amazon Prime Video delle partite di almeno un’italiana fino alle semifinali. La finale invece sarà verosimilmente trasmessa anche in chiaro.

LEGGI ANCHE: OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE, TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI