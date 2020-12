Tra oggi e domani esami strumentali per Mertens: non filtra ottimismo, si teme lungo stop

Dopo soltanto un quarto d’ora di partita, Dries Mertens è stato costretto a lasciare il campo da gioco per fortissimo dolore alla caviglia dopo un cross in cui ha appoggiato male il piede. Come riporta Il Mattino, tra oggi e domani il belga svolgerà gli esami strumentali, ma secondo il quotidiano non filtra molto ottimismo: Ciro ha chiesto subito il cambio ed è uscito dal campo in lacrime, il timore è che ci sia un interessamento dei legamenti che potrebbe costringerlo ad un lungo stop. Il Napoli, spera soltanto che sia una distorsione alla caviglia, ma sicuramente con la Lazio, Mertens non ci sarà.

