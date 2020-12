Sfuma definitivamente l’affare Szoboszlai: l’ungherese oggi firmerà con il Lipsia

“Dominik Szoboszlai sarà oggi un nuovo giocatore del Lipsia. L’affare è confermato dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, l’ungherese da una settimana aveva preso la sua decisione e adesso ci sono conferme definitive: oggi Dominik sarà in Germania con il suo agente per firmare un contratto di cinque anni col Lipsia, dopo aver sostenuto le visite mediche che sono programmate in queste ore. L’operazione avrà un costo di poco inferiore ai 25 milioni della clausola, il Salisburgo infatti è nella stessa famiglia della Red Bull con stessa proprietà del Lipsia”.

Anche il Napoli ci aveva provato davvero ma l’affare non andrà in porto. Napoli, Arsenal e Milan su tutte lo avevano cercato, ma il ragazzo rimarrà in orbita Red Bull per provare il salto di qualità definitivo prima di arrivare ad un club di massimo livello.