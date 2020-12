Massa promosso da Gazzetta dello Sport: “Rosso giusto poiché l’insulto non è una protesta”

La Gazzetta dello Sport di oggi promuove Massa, giudicando la sua prova positiva soprattutto riguardo ai due episodi chiave della gara, ovvero l’espulsione di Insigne e il rigore su Darmian. L’episodio che ha fatto più discutere però è stato il primo, con la rosea che dà la spiegazione su come il cartellino rosso sia più che giusto in una situazione del genere: “l’insulto non è protesta, se il rosso diretto è la conseguenza di un vaffa…, come ha confermato Gattuso in diretta tv, è più che commisurato”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI