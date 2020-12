Massa non transige: Skriniar fu squalificato per tre turni per offese e blasfemia. Insigne rischia lo stesso stop

L’arbitro Massa ha un precedente simile che riguarda l’episodio del cartellino rosso ad Insigne in Inter-Napoli di ieri sera. Infatti. il 24 giugno 2020 si giocò la sfida tra Inter e Sassuolo, arbitrata proprio da Massa di Imperia. In quel match, Milan Skriniar fu espulso per doppia ammonizione, e venne squalificato dal Giudice Sportivo per tre turni. Questo il referto dell’arbitro:

“Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.

Precedente che preoccupa il Napoli visto lo scontro avuto tra Insigne e il direttore di gara. Il capitano del Napoli rischia di saltare più di una partita per le espressioni offensive utilizzate, ma nei prossimi giorni ci sarà la conferma direttamente dal giudice sportivo.