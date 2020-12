Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, non gode del rispetto e della considerazione di Koeman. Il ragazzo, ex Betis, non rientra più nei piani blaugrana e pare possa andare via già durante il mercato di gennaio. Lo svela Il Mundo Deportivo, uno dei quotidiani sportivi iberici più importanti.

Junior Firpo sul mercato: via dal Barcellona, piace anche al Napoli

Stando a quanto rivelato dal Mundo Deportivo, in pole pare ci siano West Ham e Napoli. Gli azzurri troverebbero un profilo interessante per la fascia sinistra, su cui Ghoulam sembra non poter tornare ai fasti di un tempo ed il solo Rui non può garantire il 100%. I partenopei sono impegnati su tre fronti (campionato, Coppa Italia, Europa League) e lo spagnolo sarebbe un ottimo rinforzo. Si fa avanti però anche il Granada, che avrebbe chiesto il prestito fino a fine stagione.