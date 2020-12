Insigne e il bel gesto a fine partita, Gattuso una furia per l’espulsione

Non è durato molto il mistero riguardante cosa avesse detto Lorenzo Insigne all’arbitro Massa, scrive il Corriere dello Sport, visto che a svelarlo ai media è stato Gennaro Gattuso nel post partita. “Vai a ca**re*”, questa la frase di Insigne riportata dal suo allenatore, arrabbiatissimo a fine partita. Il tecnico calabrese però non ha rivolto la sua rabbia verso il suo giocatore, bensì sul trattamento ricevuto per la parola di troppo, giudicato da Gattuso un episodio condannabile solo in Italia. Il capitano del Napoli invece è andato direttamente dall’arbitro a fine partita per scusarsi del suo gesto, mettendo fine alla questione.

