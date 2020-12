I quotidiani rimandano Ospina, la sua uscita condanna il Napoli alla sconfitta

Se da una parte Samir Handanovic è stato per distacco il migliore in campo dell’Inter, dal Napoli il portiere Ospina è stato bocciato dai quotidiani. Protagonista in negativo della gara, la sua uscita a valanga che ha colpito Darmian ha di fatto condannato il Napoli alla sconfitta. Per La Gazzetta dello Sport 5 pieno, col commento che sottolinea come il colombiano si sia guastato la serata da solo. 5.5 per il Corriere della Sera che definisce una condanna la sua uscite, 6 invece per il Corriere dello Sport, che stabilisce il suo tentativo di anticipo come un gesto disperato.

