UFFICIALE – L’IFAB conferma la norma delle cinque sostituzioni: prorogata fino alla fine dell’anno

L’IFAB ha deciso: le 5 sostituzioni resteranno in vigore. Con l’arrivo del Coronavirus infatti, era stato deciso l’aumento di sostituzioni consentite nel corso di una partita da tre a cinque.

La norma è stata prorogata al 31 dicembre 2021 per le competizioni di alto livello nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. Troppe partite in poco tempo, questa la spiegazione del board. Per questo motivo la norma resterà in vigore e sarà poi successivamente ridiscussa. Situazione controversa, in quanto i club più piccoli ritengono di essere svantaggiati da questo cambiamento nel regolamento a causa della rosa fisiologicamente più corta.