Handanovic: “Partita equilibrata decisa da un episodio. Scudetto? Bisogna dimostrarlo sul campo”

Ai microfoni di Sky, è intervenuto Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, dopo la gara vinta contro il Napoli per 1-0 nella 12^ giornata di Serie A:

“Partita molto tattica, equilibrata, nessuna si voleva scoprire. Penso che si stata equilibrata, decisa da un episodio, poteva capitare anche a loro, ma stavolta è andata bene a noi. Gli scontri diretti sono importanti e vincerli ti dà ancora più motivazioni.

Non credo che abbiamo avuto alti e bassi, nelle prestazioni non direi, siamo solo mancati a fare gol. In campionato stiamo continuando a fare vittorie e dobbiamo continuare a farle. La classifica oggi non conta, non vuol dire nulla. Ma bisogna restare lassù, quest’anno in tante lottano per qualcosa importante.

Super parate? Io sono il capitano e il capitano mette la faccia nei momenti brutti. Il portiere ogni tanto deve portare a casa e l’importante avere la fiducia dei compagni. Ora prepariamoci per lo Spezia.

Scudetto? Possono dirlo in tanti, ma l’importante è dimostrarlo sul campo”.