Darmian: “Sapevamo che era una partita difficile, il dettaglio può fare la differenza. Siamo contenti per la vittoria”

Matteo Darmian, terzino dell’Inter, è intervenuto a Sky. Protagonista contro il Napoli con il rigore decisivo conquistato, ha analizzato l’incontro:

“Sapevamo che era una partita difficile, contro le grandi squadre ogni dettaglio può fare la differenza. Appena ho visto quella palla a metà strada, mi sono buttato subito e il portiere mi ha fatto fallo. Penso che sia un rigore giusto. Abbiamo vinto la partita e siamo contenti.

Sicuramente cerco sempre di lavorare e di farmi trovare pronto quando il mister mi dà l’opportunità di scendere in campo. Appena arrivato mi sono messo a disposizione e ho lavorato sin da subito con determinazione e penso che si stia vedendo.

Quanto è servita l’esperienza in Inghilterra? Sicuramente tanto, sono andato a confrontarmi con una realtà e cultura diversa, non solo con giocatori forti, ma anche come persone. Giocare in un club come il Manchester ti responsabilizza, così come l’Inter, sono due grandi club. Ogni volta che si indossa una maglia così, c’è una responsabilità maggiore.

Non ho sorpreso me stesso, sapevo cosa potevo dare. Sicuramente quando ho firmato sapevo che arrivato in un grande club, con tanta concorrenza, ma in grandi squadre è così. Io ho sempre cercato di farmi trovare pronto e dare il massimo quando scendo in campo”.