Vazquez, l’agente: “Sarebbe felice di tornare in Italia, è un occasione di mercato!”

Franco Vazquez, trequartista del Siviglia e ex Palermo, potrebbe ritornare in Serie A al termine della sua avventura spagnola. Daniele Piraino, agente del calciatore, è intervenuto in diretta ai microfoni dei colleghi di Tuttomercatoweb.com evidenziando la concreta possibilità di rivederlo nel campionato italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vazquez è un giocatore importante, ha scelto il Siviglia e ha sempre confessato di essersi sentito sempre a casa. Ha espresso senza peli sulla lingua che gli piacerebbe tornare in Italia, considerando che andrà in scadenza di contratto nel 2021. A 31 anni rappresenta una vera e propria occasione di calciomercato”