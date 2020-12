Tante big si muovono per Gomez a gennaio, anche il Napoli in fila

Rottura pesante nell’Atalanta tra Gasperini e Papu Gomez che cambia uno scenario che poteva poter rimanere una bella favola per sempre. Con questa dinamica in atto, il calcio italiano non rimane a guardare, soprattutto il Napoli. Come scrive La Repubblica oggi, gli azzurri starebbero pensando all’argentino. L’Atalanta può chiedere al massimo una cifra intorno ai 10-15 milioni anche vista la situazione, e le big italiane si stanno già muovendo. La volontà del giocatore è di essere ancora protagonista ad alti livelli, per non perdere la nazionale argentina e la prossima Coppa America.

