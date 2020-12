Sconcerti: “Ottimo mercato del Napoli a differenze delle altre. C’è un solo problema: in attacco sono alti quanto me”

Il giornalista Mario Sconderti ha rilasciato alcune parole ai microfoni di TMW Radio. Di seguito quanto evidenziato:

“Quest’anno la società ha fatto un grosso sforzo, e al contrario delle altre società hanno fatto un mercato completo con giocatori che servivano veramente. Osimhen è stato pagato alla fine 50 milioni, più quattro giovani del Napoli che hanno fatto fare plusvalenza a tutti. Da Demme a Bakayoko fino a Politano e Petagna, sono stati acquistati bravi giocatori.

Non dimentichiamo che stanno giocando senza centravanti titolare, il vero acquisto di quest’anno. Secondo me hanno un solo problema: in attacco sono tutti alti quanto me. Questo significa che non hai schema di riserva. Hanno perso due partite su dieci, e non sono poche: in quelle giornate nelle quali la velocità non ti sostiene, finisci per non incidere. Però loro sono sicuramente da primi tre posti, una squadra molto competitiva”.