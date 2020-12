Osimhen vola in Belgio per accelerare il recupero: il nigeriano vuole tornare prima della sosta natalizia

Victor Osimhen prova ad accelerare i tempi del suo recupero, e per tentare di rientrare prima della sosta natalizia, è volato ad Anversa per un consulto sulla sua spalla. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, ha chiesto l’autorizzazione del Napoli per andare in Belgio al centro “Move to Cure”, dove lavora Lieven Maesschalck, storico fisioterapista della nazionale belga che fu anche consulente del Milan ai tempi di Gattuso. Il nigeriano vuole dedicarsi al massimo alla riabilitazione e alla fisioterapia per riprendersi il più in fretta possibile. Osimhen scalpita per poter tornare prima della sosta natalizia, anche per rigenerare lo spirito e il suo umore.

