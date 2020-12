Morata, l’agente: “Milan e Napoli volevano prendere Alvaro: sono sicuro che la Juve lo riscatterà”

L’agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez, è stato intervistato dal portale Gianlucadimarzio.com nel quale ha rilasciato alcune dichiarazione riguardo al ritorno dell’attaccante spagnolo alla Juve. Ecco quanto riportato:

“Alvaro è concentrato sul presente e i numeri ne sono la dimostrazione. Morata è sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato solo alla Juve. Inizialmente, il problema era solo che l’Atletico imponeva solamente una cessione a titolo definitivo, non lo lasciava andare in nessun altro modo Alvaro alla fine ha avuto il via libera per andare alla Juve in prestito oneroso a fine mercato perché si sono verificate una serie di circostanze. Una di queste è stato l’addio di Suarez ,visto che il calciatore ha detto sì ai rojiblancos”.

“Altre squadre italiane che hanno provato ad acquistare Morata? Milan e Napoli“.

Poi, conclude: “A fine stagione lo riscatteranno dall’Atletico, ne sono convinto”.