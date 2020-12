Mercato in uscita, deciso il futuro di Hysaj e Malcuit

Il Napoli deve fare i conti con le uscite nel mercato di gennaio. In attacco, ormai è noto come Llorente e Milik siano pronti a fare le valigie, mentre in difesa, come scrive il Corriere dello Sport ci sono delle novità. Infatti sia Kevin Malcuit che Faouzi Ghoulam non dovrebbero partire nella prossima finestra di mercato. Il primo ha qualche richiesta dalla Francia ma soltanto per un prestito, che il Napoli non accetterebbe, mentre l’algerino per ora è l’unica alternativa a sinistra per coprire Mario Rui, vista l’assenza di Hysaj dovuta al Covid, ora negativo, ma che deve ritornare ad allenarsi con continuità.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI