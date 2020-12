Inter, due giocatori chiave ancora in dubbio per la partita con il Napoli

Domani a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Napoli che potrebbe già valere una bella fetta di lotta per lo scudetto. Con le partite che cominciano ad infittirsi, aumentano anche gli indisponibili, e come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe avere due assenze chiave in vista di domani. Vidal spera di essere tra i convocati, visti i progressi fatti dopo il fastidio alla coscia destra accusato con il Bologna, mentre sono da monitorare le condizioni di Hakimi. Due pedine fondamentali che potrebbero dare un grosso vantaggio al Napoli in caso di assenza

