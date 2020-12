Hugo Maradona su Facci: “Chi sei per parlare male di mio fratello?”

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle accuse mosse da Facci nel programma “Tiki Taka” condotto da Piero Chiambretti. Ecco quanto detto:

“Io non conosco quella persona, se vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere. Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte, mi dà rabbia che parlano per televisione non faccia a faccia. Uno ha le palle quando te lo dice in faccia, quelli che si nascondono dietro un televisione, ma ha chiesto i soldi per mangiare? Chi sei per parlare cosi di mio fratello? Io rispondo bene a tutti, ma non mi toccare a mio fratello perchè là, dove abita? Roma? Milano? Lo vado a cercare, non sono un guappo, ma voglio che quelle cose me le dica in faccia. Querela? Si, ne stavo parlando con mia moglie. Poi li quereli e ti dicono ‘no, ma io non volevo dire quello’, quella è la mia rabbia. Se dico una cosa la mantengo e la sostengo”.