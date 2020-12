FABIAN RUIZ JUVENTUS – Circola ormai da diverse ore la voce che vedrebbe la Juventus interessata al centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Il ventiquattrenne spagnolo si è trasferito al Napoli nel 2018: alla corte azzurra conta 68 presenze e 9 goal all’attivo. Ha dimostrato di essere un ottimo prospetto futuro, tanto da essere diventato un obiettivo dei bianconeri.

Juventus su Fabian Ruiz, per il Napoli non è imprescindibile

In Nazionale lo spagnolo mostra qualità e concentrazione superiori rispetto a quanto dimostra in maglia azzurra. Fabian infatti non è più una pedina inamovibile del centrocampo azzurro: Gattuso lo sostituisce molto spesso e lo lascia in panchina preferendogli Demme o Zielinski. La Juventus vuole approfittare di questo periodo buio e portarlo a Torino nel mercato estivo. Ma la concorrenza è alta: sulle sue tracce ci sono da tempo anche il Real Madrid e il Barcellona.

Fabian Ruiz Juventus, pronta la carta Demiral

Andrea Pirlo ha a disposizione un centrocampo incompleto, e farebbe carte false per accaparrarsi un giocatore qualitativamente eccellente come Fabian Ruiz. Lo spagnolo intriga non solo l’allenatore, ma anche la dirigenza bianconera, e il DS Fabio Paratici sarebbe pronto ad avanzare un’offerta per lui. Il Napoli valuta il ragazzo circa 50 milioni, anche se il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire nel suo nuovo contratto una clausola di 100 milioni. I bianconeri potrebbero provare ad abbassare la spesa proponendo uno scambio con Demiral, visto che Bernardeschi non vuole muoversi da Torino e ha un ingaggio elevato.

Juventus su Fabian Ruiz, dove giocherebbe?

Fabian Ruiz nasce come trequartista, ma grazie alla sua crescita di trenta centimetri in pochi mesi, viene trasformato in mezzala senza snaturarsi. Nella Juventus di Andrea Pirlo giocherebbe o come mezz’ala nel 3-4-2-1 di base (che si adatta anche ad un 3-4-1-2 nel corso della partita), in mediana tra Rabiot o Ramsey, o sulla trequarti.

