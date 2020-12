Nuovo DPCM, Conte: “Ci saranno novità per le feste natalizie. Il modello delle regioni colorate sta funzionando, abbiamo evitato un lockdown totale”

Per le festività natalizie sono previste nuove restrizioni in Italia. Sulle indiscrezioni che stanno circolando, però, non c’è certezza. Il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al direttore de La Stampa, Massimo Giannini. Di seguito le parole:

“Abbiamo predisposto già un piano per le feste natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce die suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata, perché sarebbe molto pesante. Il sistema delle regioni colorate sta funzionando, abbiamo evitato un lockdown generalizzato come in Germania. Con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata”.