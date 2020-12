Napoli, incrocio Serie A-Europa League: i sedicesimi tra Juventus, Atalanta e Benevento

Il Napoli sarà impegnato ancora in Europa. Infatti, gli azzurri, dovranno giocare i sedicesimi di Europa League a febbraio dopo aver superato il girone da capolista.

L’andata e il ritorno ci saranno rispettivamente il 18 e il 25 febbraio. Questi due incontri saranno giocati quando la squadra di Gattuso, in campionato, giocherà prima contro la Juventus in casa (14 febbraio), l’Atalanta in trasferta (21 febbraio) e il Benevento in casa (28 febbraio).