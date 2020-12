Sono stati formati da poco i match dei sedicesimi di Europa League e, ironia della sorte, il Napoli ha pescato il Granada, squadra in cui Diego Armando Maradona disputò un’amichevole. L’argentino fu “prestato” dalla squadra di Ferlaino per una domenica con i Los Rojiblancos.

MARADONA GRANADA, QUELLA VOLTA CHE IL NAPOLI LO PRESTÓ PER UN’AMICHEVOLE

Esattamente, era il 16 novembre del Campionato 1987-88, stagione nella quale il Napoli aveva girato in prestito Raùl “Lalo” Maradona alla squadra spagnola che gareggiava nella Liga. Nell’affare con il calciatore rientrava la possibilità di far giocare un’amichevole con Diego Maradona in campo, e in quella data c’era la sosta dei campionati e il Granada organizzò una sfida contro il Malmoe. In più, in campo era presente anche il fratello Hugo Maradona, che quell’anno il club partenopeo girò in prestito all’Ascoli.

L’amichevole si svolse con uno stadio stracolmo nello Stadio Los Càrmenes. La maglia numero 10, però, non fu indossata dal Pide de Ora ma da Lalo. La partita terminò con il 3-2 per il Granada e a segnare per il club spagnolo furono Lalo ma soprattutto Maradona con una sua delle tante punizioni, sue specialità.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Geanada-Malmoe 3-2

Reti: 20′ Palmer, 26′ L.Maradona, 65′ Johansson, 77′ D.Maradona, 86′ Manolo.

Granada: Toni, salva, Choya, Lina, Pedro, Leo, Delgado, H.Maradona, D.Maradona, L.Maradona, Ramòn. (Subentrati: Victor, Espejo, Manolo, Rivera). All. Joaquìn Peirò.

Malmoe: Fedel, P.Jonsson, Larsson, Andersson, Argen, Eminovski, K.Johnsson, Schwarz, Martin Dahlin, Palmer y Harryson,. (Subentrato: Johansson). All. Roy Hodgson.