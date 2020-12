L’Inter fa la conta degli indisponibili, tre giocatori non al meglio per il Napoli

Mercoledì sarà turno infrasettimanale di campionato, e il Napoli affronterà una sfida che gli dirà se può lottare per lo scudetto. A San Siro contro l’Inter di Conte, la squadra di Gattuso vuole continuare il filotto di vittorie consecutive, anche sfruttando qualche assenza dei nerazzurri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono da valutare le condizioni di Alexis Sanchez, affaticato e che potrebbe riposare, mentre Sensi sta bene fisicamente ma appare ben lontano dal Sensi migliore, come ha anche detto Conte stesso. Non preoccupa invece Hakimi, reduce da una contusione al polpaccio ma che non sembra impedirgli di giocare.

