Gazzetta su Lozano: “L’anno scorso Cicciobello, quest’anno bambola assassina”, il messicano stupisce con la Samp

Il Napoli ha battuto la Sampdoria usando la testa, dopo un primo tempo che sembrava non andare per il meglio. Gli azzurri sembrano aver assimilato la mentalità del proprio allenatore, tra organizzazione, bellezza e tenuta mentale, scrive la Gazzetta dello Sport. Ma la mossa che ha cambiato il volto di questa gara sono stati i cambi, uno su tutti Chucky Lozano. La rosea commenta: “è l’uomo che spacca la partita e il ghigno della bambola assassina. Impressionante la sua velocità, ma anche per efficacia e determinazione. H rimandato in America latina la controfigura Cicciobello vista la passata stagione. Prima segna e poi sfonda sulla fascia, decisivo come a Benevento”.

