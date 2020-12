Gattuso ha alzato la voce nell’intervallo per svegliare il Napoli

Due tempi completamente diversi quelli giocati dal Napoli ieri contro la Sampdoria. Nell’intervallo, la scossa è arrivata da Rino Gattuso, che non ha adottato mezze misure per svegliare i suoi. Come scrive La Repubblica nell’edizione di oggi, Ringhio ha dovuto alzare la voce, e non sarebbe la prima volta. Per sua fortuna, i giocatori hanno reagito e hanno saputo conquistare la terza vittoria consecutiva con una convincente rimonta. Tra i migliori, Manolas e Lozano.

