Gattuso aspetta tre indisponibili che potrebbero essere decisivi

Con Gattuso scende in campo chi merita e chi sta meglio, e con tante partite ravvicinate ecco che le rotazioni diventano fondamentali. La rosa è lunga e di qualità anche quando c’è turnover, quindi ogni pedina può diventare fondamentale. Per questo, Gattuso aspetta con ansia i rientri di tre giocatori come Osimhen, Rrahmani e Hysaj. Rrahmani è ancora tutto da scoprire per il tecnico azzurro, ma gli atri due hanno già dimostrato di essere tasselli che Rino apprezza e non poco. Lo riporta La Repubblica.

