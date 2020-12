D.S. Granada, Sanchez: “Sfidare il Napoli è un traguardo storico. Ruiz? È un calciatore molto forte”

Alla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ è intervento il D.S. del Granada, Fran Sanchez. Ecco quanto di chiarato:

“Affrontare il Napoli? È un riconoscimento di quello che abbiamo fatto nella stagione scorsa. Dopo il ritorno in Liga, in novant’anni è un grande traguardo ed è la prima volta nella storia del Granada partecipare a una fase eliminatoria e il Napoli è una grande rivale. Per noi è un sogno affrontare il Napoli e anche Gattuso, sono una squadra molto competitiva visto che sono riusciti a superare un girone molto difficile e ci sono calciatori molto forti come Fabian Ruiz e Koulibaly“

Poi, aggiunge: “Siamo una squadra camaleontica dal punto di vista tattico, ci adattiamo molto facilmente ma sappiamo ripartire di contropiede quando è necessario, ma il nostro elemento principale è il gioco di squadra”

“Fabian Ruiz? Lo conoscevo già ai tempi del Elche quindi in pratica abbiamo lavorato per sei mesi insieme e in quel periodo è cresciuto molto. È un calciatore fantastico non solo per quello che ha fatto al Betis ma anche per quello che sta facendo con la maglia del Napoli e con la Nazionale spagnola. Gli auguro un futuro meraviglioso”

Conclude così il D.S. del Granada: “Certamente sarà un emozione per noi poter giocare al “Maradona”. mancano circa due mesi a questa sfida con il Napoli quindi ora ci concentreremo prima in altre competizioni”.