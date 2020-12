SPINAZZOLA PETAGNA – Curioso il siparietto nato nel corso del postpartita delle gare delle 15 di Serie A in diretta su Sky Sport. I protagonisti sono Andrea Petagna e Leonardo Spinazzola. I due sono attualmente giocatori di Napoli e Roma rispettivamente, ma sono stati compagni ai tempi dell’Atalanta e sono rimasti grandi amici.

Siparietto Spinazzola Petagna a Sky

Su Sky era in corso l’intervista a Leonardo Spinazzola, dopo la roboante vittoria della Roma a Bologna per 1-5. Da Napoli però stava ascoltando le sue parole Andrea Petagna, ex compagno di squadra e amico dell’esterno giallorosso. L’attaccante del Napoli ha inviato un messaggio vocale a Spinazzola e lo ha preso in giro. Infatti, il difensore della Roma aveva parlato del suo nuovo modo di vivere in maniera più salutare e Petagna ha risposto “Non hai detto una verità Spina”.

Tante risate tra i due e nello studio. Il siparietto si è concluso con Spinazzola che ha risposto con un altro messaggio vocale e ha detto a Petagna “Vai dal parrucchiere dai”.

