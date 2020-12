PROMES ARRESTATO – Ha del clamoroso la notizia sconvolgente giunta dall’Olanda: è stato arrestato il trequartista dell’Ajax Quincy Promes. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano olandese De Telegraaf, il giocatore è sospettato per un accoltellamento che sarebbe avvenuto nel mese di luglio.

Promes galera, cosa è successo

Secondo le notizie che vengono riportate dal principale quotidiano dei Paesi Bassi, il calciatore sarebbe coinvolto in questo episodio accaduto nel corso di una festa. A quanto pare, Promes dopo un diverbio particolarmente accesso con un proprio familiare, lo avrebbe aggredito ed accoltellato, procurandogli ferite gravi. L’episodio sarebbe accaduto ad Abcoude, all’interno di un capannone come detto nel corso di una festa in famiglia. L’aggredito sarebbe rimasto gravemente ferito in particolare con lesioni gravi al ginocchio. La denuncia però è avvenuta solo un mese fa e ciò getta ulteriori ombre sull’accaduto. In ogni caso, il portavoce della Polizia olandese ha fatto sapere che le indagini svolte dalle forze dell’ordine hanno portato all’arresto del calciatore nella mattinata di oggi.

Quincy Promes, le reazioni del mondo Ajax

Come è normale che sia, la società di Amsterdam è rimasta molto cauta sull’accaduto, in attesa che la situazione sia più chiara. Per il momento l’unica risposta ufficiale del club è legata alle parole di un portavoce dell’Ajax. Quest’ultimo ha affermato che Quincy Promes stamattina non si è presentato all’allenamento, così come riportato dalla stampa locale. Qualsiasi dichiarazione sull’episodio è invece stata evitata. Il giornalista di Fox Sports NL John van den Heuvel, che ha ricostruito l’accaduto, ha spiegato i rischi che corre il calciatore olandese. Per l’aggressione con gravi lesioni fisiche, ovvero l’accusa che pende sul calciatore, la pena arriva ad un massimo di quattro anni di carcere. Al momento il calciatore dell’Ajax resterà in custodia cautelare per tre giorni, con la possibilità che tale situazione venga estesa in base all’andamento delle indagini.

LEGGI ANCHE: SORTEGGI EUROPA LEAGUE, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE