ITALIA ZONA ROSSA – Il governo valuta un irrigidimento delle misure anti contagio nei giorni festivi e prefestivi: l’idea sul tavolo è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni.

L’ipotesi, a quanto apprende l’Ansa al termine della riunione dei capi delegazione, è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche da Angela Merkel in Germania, per evitare la terza ondata. Questo è quanto emerge al termine dell’incontro tra Giuseppe Conte e i capidelegazione, il ministro delle Regioni Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà sulla questione dello spostamento tra i comuni nelle festività natalizie.

Domani è previsto un nuovo incontro tra i capi delegazione della maggioranza con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e i ministri Luciana Lamorgese, Francesco Boccia ed altri. La riunione, proposta dal capo delegazione dei Cinquestelle Alfonso Bonafede, ha un duplice obiettivo: analizzare la situazione epidemiologica e i rischi sanitari e capire se vi siano preoccupazioni particolari in vista dei possibili assembramenti nelle vie dello shopping nei prossimi giorni.

Si attendono importanti novità che potrebbero arrivare già da domani. L’ipotesi come già detto è quello di incrementare la prudenza ed evitare una possibile terza ondata che renderebbe la situazione più tragica di quanto già non sia. Non ci sono ancora certezze su quello che sarà il futuro di queste feste in Italia, quel che è certo è che ogni decisione verrà presa per non incombere in ulteriori danni per tutta la popolazione italiana.

Le maggiori differenze tra i vari colori delle zone sono dovute soprattutto agli spostamenti. Quello che più varia sono proprio gli spostamenti. L’obiettivo del Governo è sicuramente quello di agevolare almeno i piccoli Comuni italiani durante le feste natalizie in arrivo.