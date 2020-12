FORMAZIONE NAPOLI SAMPDORIA – Il Napoli torna ai suoi impegni in campionato dopo aver affrontato la Real Sociedad in Europa League, guadagnandosi la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie ad un pareggio. Gli azzurri adesso saranno chiamati in causa contro la Sampdoria, partita valida per l’11ª giornata di Serie A in programma domenica 13 dicembre allo Stadio Diego Maradona di Napoli. Fischio d’inizio fissato alle ore 15.

L’obiettivo resta la vittoria, per confermare il cammino in positivo della squadra e provare ad acciuffare le squadre che militano ai primi posti in classifica. La Sampdoria, d’altro canto, non se la sta passando bene. I blucerchiati non riescono più a vincere, stando ai risultati conseguiti nelle ultime giornate di campionato. L’ultima ha visto la Sampdoria perdere in casa contro il Milan per un risultato di 1 rete a 2. Vincere a Napoli non sarà semplice ma la compagine di Ranieri proverà il tutto per tutto per portare a casa punti preziosi.

Il Napoli milita al momento al terzo posto in classifica con 20 punti, al pari della Juventus. Gli azzurri finora hanno totalizzato sette vittorie e tre sconfitte, senza mai pareggiare. La squadra di Gattuso si conferma anche come miglior attacco con 24 reti segnate e 10 gol subiti. Il Napoli sembra inoltre avere la meglio in trasferta. Nelle quattro gare disputate in casa ha infatti totalizzato due vittorie e due sconfitte.

La Sampdoria è a quota 15 gol segnati e 17 gol subiti. Ha inoltre totalizzato lontano da casa due vittorie, due sconfitte e un pareggio in casa del Torino sul 2-2.

FORMAZIONE NAPOLI SAMPDORIA

Gattuso avrà 4 assenze: davanti mancherà ancora Osimhen. Saranno assenti anche Malcuit, Hysaj e Rrahmani, gli ultimi due negativizzatisi al coronavirus, ma non ancora pronti per scendere in campo. Mertens potrebbe agire da punta centrale supportato da Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In mediana spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko, favorito su Demme. Fra i pali come di consueto, ballottaggio fra Ospina e Meret. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui terzini, con Manolas e Koulibaly centrali.

Ranieri proverà a puntare su Quagliarella in attacco, supportato da uno tra Ramírez o Verre. A centrocampo Thorsby ed Ekdal interni con Candreva e Jankto sulle fasce. In difesa pronto Alex Ferrari, vista l’assenza per infortunio di Bereszynski, supportato da Augello e Yoshida, il quale affiancherà Tonelli, in vantaggio su Colley. Assenti Gabbiadini e Keita Balde per infortunio.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri