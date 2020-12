Classifica Serie A – La prima partita di questa 11esima giornata di Serie A vede vittoriosa l’Inter che vince per 1-3 contro il Cagliari. Tre gol anche per l’Atalanta che vince in casa 3-0 contro la Fiorentina, consentendo al Torino di rimanere a sole 3 lunghezze dalla quota salvezza. Ma quali sono stati i risultati determinanti per la situazione dell’attuale classifica?

La Roma vince 1-5 a Bologna, che Mihajlovic ha deciso di portare in ritiro fino a Natale. Sempre in chiave salvezza sconfitte anche entrambe le genovesi, la Sampdoria perde 2-1 a Napoli dopo essere stata in vantaggio fino all’intervallo e il Genoa viene fermato in casa dalla Juventus che si impone 1-3. In serata arriva l’unico punto di una squadra impiegata nella lotta salvezza ovvero il Parma che pareggia a San Siro contro il Milan, salendo in classifica a 11 punti: risultato finale 2-2. Napoli, Inter e Juventus possono accorciare in classifica.

CLASSIFICA SERIE A, TUTTI I RISULTATI

Tutti i risultati di questa 11esima giornata di Serie A:

Sassuolo-Benevento 1-0

Crotone-Spezia 4-1

Torino-Udinese 2-3

Lazio-Verona 1-2

Cagliari-Inter 1-3

Napoli-Sampdoria 2-1

Atalanta-Fiorentina 3-0

Bologna-Roma 1-5

Genoa-Juventus 1-3

Milan-Parma 2-2

